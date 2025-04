Prezydent Olsztyna zapewnia. "Ostatnie lato dziury pod Wysoką Bramą"

Wykop, zwany w mieście powszechnie "dziurą pod Wysoką Bramą" ma być zasypany - według prezydenta Olsztyna - do połowy 2026 r. Zależne jest to od wsparcia finansowego marszałka woj. warmińsko-mazurskiego. - W maju okaże się, czy otrzymany od marszałka finansowe wsparcie na zasypanie wykopu - przyznał w rozmowie z PAP prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. Dodał, że jeśli samorząd Olsztyna otrzyma takie wsparcie, wówczas formalności związane z zasypaniem tzw. dziury potrwają kilka miesięcy. - To oznacza, że nadchodzące lato będzie dla "dziury pod Wysoką Bramą" ostatnim latem - zapewnił PAP Szewczyk.

Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna. poinformował PAP, że w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski na finansowe wsparcie zasypania wykopu, urzędnicy ratusza przygotowali szereg dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tej operacji.

Mamy całą dokumentację i niezbędne pozwolenia. Jeśli uzyskamy wsparcie, wówczas w III kwartale tego roku planujemy postępowanie na roboty budowlane. Natomiast specjalistyczne prace konserwatorskie, zabezpieczenie obiektu i całościowa realizacja projektu miałaby się zakończyć w II kwartale 2026 roku.

- poinformował Pulikowski.

Odkryta w 2012 r. przez archeologów na olsztyńskiej starówce tzw. rondela, czyli część fortyfikacji pochodząca z XIV w., tkwi w ogrodzonym barierkami wykopie. Przez lata było wiele pomysłów na zagospodarowanie tego miejsca w taki sposób, by stało się bardziej estetyczne, ale z powodu braku pieniędzy rezygnowano z każdego z nich.

Odkrycia fragmentów średniowiecznych umocnień, które znajdują się tuż przed wejściem na olsztyńską starówkę w pobliżu Wysokiej Bramy, dokonano przypadkowo podczas rewitalizacji terenu w śródmieściu. Archeolodzy datują powstanie umocnień na 1378 rok.

Specjaliści ocenili, że są to fragmenty umocnień miejskich znajdujących się w pobliżu dawnej fosy, która przed wiekami otaczała miasto. Oceny naukowców wskazują, że mogła być to rondela, czyli fragment umocnień wznoszonych na planie kolistym, mogła to być wysunięta baszta czy barbakan, czyli obronna budowla połączona osłoniętym przejściem z bramą miejską. Konstrukcja, której fundamenty się zachowały, mogła mieć wysokość ok. 9 m; sięgała drugiego piętra Wysokiej Bramy. Fundamenty fosy zostały zasypane pod koniec XVIII lub na początku XIX w. Oprócz fundamentów fortyfikacji w 2012 r. archeolodzy wykopali 140 kul armatnich, w tym 30 rzadko spotykanych - ceramicznych, oraz kilka XVIII i XIX-wiecznych monet.