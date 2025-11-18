Gang zarabiał na tragedii staruszków! Tak działali „policjanci”. Szokujące kulisy

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Sebastian Chrostowski
Konsultacja: Sebastian Chrostowski
2025-11-18 8:42

Szokujący proces oszustów „na policjanta” ruszył w Olsztynie! Na ławie oskarżonych jedenastu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która okradała seniorów w całej Polsce. Metoda była zawsze ta sama: telefon od rzekomego policjanta, fałszywa akcja, a potem... znikające oszczędności życia. Ofiary? Samotni, schorowani emeryci. Straty idą w setki tysięcy złotych!

Grupa działała bez skrupułów. Dzwonili z zagranicy, najczęściej z Wielkiej Brytanii. Wmawiali seniorom, że ich pieniądze są zagrożone, a tylko przekazanie ich „funkcjonariuszowi” pomoże złapać groźnych przestępców. W rzeczywistości przestępcami byli właśnie oni!

Zarobili na tragedii staruszków, bawili się za ich pieniądze!

Za odbiór gotówki „odbieracze” dostawali 15 procent prowizji. Wydawali je na luksusowe hotele, ubrania, imprezy. Jedna z kobiet urządzała sobie zabiegi w salonach piękności – paznokcie, usta, wszystko robione za pieniądze emerytów. Druga – pozowała nago z gotówką na łóżku. Zdjęcie zabezpieczyła policja. Stało się jednym z kluczowych dowodów w sprawie.

– Moi rodzice stracili 30 tysięcy złotych. To były ich wszystkie oszczędności – mówił ze łzami w oczach jeden z poszkodowanych. – Dzwonili, omamili ich, kazali pomagać w rzekomej akcji. A oni po prostu ich okradli.

11 osób oskarżonych. Mózgi operacji wciąż na wolności!

Na ławie oskarżonych głównie osoby przed trzydziestką, z podstawowym wykształceniem i kryminalną przeszłością. To oni – tzw. „odbieracze” – jeździli po pieniądze i znikali. Według prokuratury, mózgami całej operacji byli Paulina K. – logistyka grupy oraz Wiktoria R., oskarżona aż o 21 przestępstw. Obie miały zarządzać działaniami w Polsce i Wielkiej Brytanii. Do dziś są na wolności.

Dostawałem zlecenia od „Cyganów” (tak nazywali oskarżeni decydentów grupy-red), nie znam ich osobiście. Jednego z imienia, ale nie powiem, bo się boję – mówił jeden z oskarżonych. – Grozili mi, że jak coś powiem, to mnie połamią.

„Bałam się o dzieci. Ja siedzę, oni są wolni” – mówiła jedna z kobiet w sądzie

Oskarżeni przed sądem milczeli. Odmówili składania wyjaśnień. – Mam dwoje dzieci. Boję się. Ja siedzę w areszcie, a oni? Są na wolności – mówiła jedna z kobiet, która do grupy trafiła przez chłopaka.

Ofiary płaczą w sądzie. To dopiero początek procesu!

Mieliśmy pieniądze w domu. Zadzwonili. Omamili nas. Oddaliśmy wszystko. Zostało tylko to, co pożyczyliśmy sąsiadce. Reszta przepadła – mówiła w sądzie starsza kobieta.

Sprawa szokuje skalą i bezwzględnością. Sąd w Olsztynie wyznaczył kolejne terminy rozpraw. To dopiero początek. Mózgów operacji nadal nie zatrzymano. Ale dramaty starszych ludzi zostaną z nimi na zawsze. Bali się policji, a trafili na oszustów. Ich zaufanie zostało zniszczone. Ich życie – ograbione.

