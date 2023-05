Wakacje w Polsce coraz droższe i krótsze. Tanie wakacje to już przeszłość

Według raportu ekspertów od turystyki, wakacje w Polsce są drogie, a ceny tylko wzrosną. Z danych portalu rezerwacyjnego travelist.pl wynika, że w wakacje 2022 za noc w pokoju hotelowym rezerwujący płacili średnio 531 zł. Teraz jest to kwota o ponad 100 zł wyższa (677 zł). Średnie ceny z 2019 roku, niższe od ubiegłorocznych o 266 zł wydają się być bezpowrotnym wspomnieniem. Wysokie ceny nie odstraszają jednak turystów przed wakacyjnymi planami. Od stycznia do początku maja rezerwacji na wakacje było o niemal 50 proc. więcej niż rok temu. Wzrost cen odbija się jednak na długości pobytu. W 2023 r. rezerwacji dotyczy średnio 5,44 dnia. W 2022 r. było to 5,61 dnia, zaś w roku 2019 - 6,17 dnia.

Gdzie jechać na wakacje w Polsce? Te miejscowości będą oblegane przez turystów

Najpopularniejszym kierunkiem wśród polskich miast wciąż są nadmorskie miejscowości. Wśród dziesięciu najpopularniejszych miejscowości na wakacje, większość znajduje się nad Bałtykiem. Są też jednak dwa mazurskie miasta. Wydawać by się mogło, że chodzi o Mrągowo, Mikołajki lub Giżycko. Prawda jest jednak inna. Pośród popularnych wakacyjnych kurortów, takich jak Mielno czy Jastrzębia Góra, znalazła się też Iława i Ostróda. Pozostałe miejscowości to: Kołobrzeg, Gdańsk, Zakopane, Mrzeżyno, Szklarska Poręba i Ustka.

