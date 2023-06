Grabarze rozjechali pana Józefa. Spoczął obok ukochanej żony

Schorowani emeryci czołgali się po schodach, by dostać się do lekarza. Totalne upodlenie

Tragedia na cmentarzu. Dostawczak przejechał pana Józefa

Pan Józef z Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) zginął tragicznie, gdy na cmentarzu odwiedzał grób swojej ukochanej żony. Dramat rozegrał się w maju 2023 r. Senior jak co tydzień szedł uporządkować grób swojej zmarłej żony. Mieszkał sam w Iławie, bo jego dzieci rozjechały się w świat. Jak wspominają znajomi mężczyzny, pan Józek co tydzień chodził o lasce na grób ukochanej żony Marianny. Tragicznego dnia zapalił znicz, pomodlił się i ruszył do domu. Kiedy wszedł na jedna z alejek, przejechał go dostawczy samochód kamieniarzy, którzy ustawiali tego dnia inny grób. Kierowca dostawczaka tłumaczył policjantom po wypadku, że nie widział staruszka. Był trzeźwy w chwili zdarzenia. W sprawie zostali powołani biegli, a sprawą zajmie się sąd.

