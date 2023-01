Film "IO" Jerzego Skolimowskiego nominowane do Oscara

"IO" to film, który zdobył już kilka nagród i nominacji na filmowych festiwalach. M.in. na festiwalu w Cannes otrzymał nagrodę jury w kategorii "najlepszy film". Obraz brał też udział w konkursie głównym o Złotą Palmę. Teraz "IO" ma szansę zdobyć Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy (nieanglojęzyczny). Kto jest rywalem filmu Jerzego Skolimowskiego w walce o najbardziej pożądaną statuetkę w świecie filmowców? W wąskim gronie znajduje się m.in. wojenny hit Netfliksa.

Najlepszy film międzynarodowy - lista nominowanych

"Argentyna, 1985"

"Blisko"

"Cicha dziewczyna"

"Na Zachodzie bez zmian"

"IO"

O czym opowiada film "Io" Jerzego Skolimowskiego?

Jak podano na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, to współczesna interpretacja - zaliczanego do klasyki kina - francuskiego filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku. - Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie - podano w komunikacie. Autorami scenariusza są Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek. "IO" jest współfinansowane m.in. przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy.

🖊 Wiedziałem, co podpisuję 😉 Dofinansowany przez nasz fundusz filmowy "IO" Jerzego Skolimowskiego nominowany do Oscara‼️ Najlepszy film międzynarodowy? To musiało powstać na #WarmiaMazury 🤗 Gratulacje! pic.twitter.com/80cTzO38jz— Gustaw Marek Brzezin (@BrzezinMarek) January 24, 2023

