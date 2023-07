Iława. Jechała na grób męża, gdy rozegrał się dramat. Córka próbowała ratować 85-latkę

Do wypadku doszło pod koniec czerwca przy ul. 1 Maja w Iławie. 15-latek kierujący hulajnogą elektryczną jechał chodnikiem, nie ustąpił pierwszeństwa 85-letniej pieszej i potrącił kobietę. Staruszka z poważnymi obrażeniami głowy została zabrana do szpitala. Niestety, 85-latka nie odzyskała przytomności i zmarła po kilkunastu dniach walki o życie. Młody mieszkaniec Iławy w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem rodzinnym i nieletnich. Grozi mu kilka lat poprawczaka. Jak twierdzą świadkowie, jechał hulajnogą po chodniku bardzo szybko. Jak ustalił reporter "Super Expressu", wypadek wydarzył się na oczach córki 85-latki. Kobiety spotkały się, bo miały jechać uporządkować grób męża pani Danuty. - Ona mamę reanimowała, bo jest znanym w Iławie lekarzem, a Danusia była lata dyrektorem szkoły, tu obok - wspomina koleżanka z pracy. W czwartek (20 lipca) odbył się pogrzeb kobiety. Pożegnało ją wielu przyjaciół i znajomych.

Policjanci przypominają, że do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany. Z kolei poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

