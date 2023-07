Iława: Nastolatek na hulajnodze potrącił emerytkę. Miała pierwszeństwo. Tragiczne informacje

Lenka to mała bohaterka. Uratowała życie mamy. "Słyszałam przeraźliwy krzyk" [Wideo, Zdjęcia]

Iława: Nie żyje seniorka potrącona prze 84-latka na hulajnodze

O tragicznym finale zdarzenia informuje serwis infoilawa.pl. Jak czytamy, 28 czerwca na ul. 1 Maja w Iławie doszło do potrącenia 84-letniej kobiety przez jadącego na hulajnodze 15-latka. - 15-latek kierujący hulajnogą elektryczną nie ustąpił pierwszeństwa pieszej idącej chodnikiem i doprowadził do zderzenia - mówiła lokalnemu serwisowi st. asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Poszkodowana z poważnymi obrażeniami m.in. głowy trafiła do szpitala. Po dwóch tygodniach od tamtej tragedii nadeszły smutne wieści. Jak informuje infoilawa.pl, 84-latka zmarła w szpitalu. O tym, jakie będą konsekwencje tego wypadku dla 15-letniego sprawcy zdarzenia, zadecyduje sąd rodzinny.

