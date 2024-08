i Autor: Shutterstock, facebook.com/mkswicherkobylka

Wielka tragedia

Kim byli rodzice, którzy utonęli, ratując 4-latkę? Nowe fakty o tragedii na Jeziorze Mikołajskim!

Tragedia, do której doszło na Jeziorze Mikołajskim na Mazurach wstrząsnęła całą Polską. Rodzice wskoczyli do wody za 4-latką, która wypadła z łódki. Dziewczynce nic się nie stało, bo miała kapok, dorośli niestety utonęli. Teraz wiadomo więcej o tym, kim byli zmarli bohaterscy rodzice. Okazuje się, że to wielokrotny Mistrz Polski w Trójboju Siłowym oraz Wyciskaniu Sztangi Łukasz Doruch oraz jego żona Patrycja.