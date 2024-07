4-letnie dziecko wypadło za burtę. Rodzice za nim wskoczyli! Trwają poszukiwania

Jezioro Mikołajskie. Rodzice ruszyli na ratunek 4-letniej dziewczynce i zniknęli pod wodą

Dramat na jeziorze Mikołajskim w pobliżu Mikołajek na Mazurach. Do zdarzenia doszło we wtorek (30 lipca). Około godz. 12:30 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jeziorze Mikołajskim przepływający żeglarze wydobyli z wody 4-letnią dziewczynkę, która była w kapoku. Dziecko jest przytomne, zostało odwiezione do szpitala.

Jak informuje RMF FM, małżeństwo płynęło małą motorówką, którą można sterować bez patentu. W pewnym momencie na wysokości przesmyku Przeczka prowadzącego na jezioro Śniardwy, za burtę wypadła 4-letnia dziewczynka. Nie wiadomo, dlaczego dziecko wpadło do wody.

Na ratunek dziewczynce rzucił się ojciec, następnie matka 4-latki. Oboje zniknęli jednak pod powierzchnią jeziora. Są poszukiwani. 4-letnią dziewczynkę udało się uratować. Miała na sobie kapok i jej nic się nie stało.

- Według relacji świadków małą łodzią motorową miały z nią płynąć dwie osoby dorosłe, które też znalazły się w wodzie. Tych osób jeszcze nie odnaleziono. Prowadzone są działania ratunkowo-poszukiwawcze. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia – przekazała w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji Mrągowo.

Jarosław Sroka, Prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, powiedział w rozmowie z PAP, że do zdarzenia doszło na tzw. przeczce, czyli przesmyku między jeziorami Mikołajskim a Bełdanami. Według wstępnych ustaleń w pewnym momencie dziecko, które miało na sobie kapok, poślizgnęło się i wpadło do wody, a rodzice wskoczyli za nim.

Jezioro ma w tym miejscu ok. 10 m głębokości. W działaniach biorą udział policjanci z Mrągowa i Pisza, ratownicy MOPR i strażacy.