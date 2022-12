Olsztyn. Kobieta w ciąży zażyła dopalacze. 22-latka trafiła do szpitala, dziecko zmarło

Przypomnijmy, że chodzi o sytuację w września 2022 r. Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie trafiła 22-letnia pacjentka w zaawansowanej ciąży, będąca pod wpływem substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Lekarze przeprowadzili cesarskie cięcie, aby ratować dziecko. Noworodek nie wykazywał oznak życia. Po przeprowadzeniu akcji reanimacyjnej dziecko żyło jeszcze przez dobę. Mimo wysiłków lekarzy, nie udało się go jednak utrzymać przy życiu. To było trzecie dziecko 22-latki. Trwa postępowanie dotyczące ograniczenia praw rodzicielskich kobiety wobec dwojga dzieci. W śledztwie dotyczącym śmierci noworodka matka była przesłuchana w charakterze świadka.

Prokuratura zawiesza śledztwo

Jak poinformował PAP p.o. rzecznika Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, 19 grudnia zawieszone zostało postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn Południe dotyczące zgonu noworodka, którego matka trafiła do szpitala wojewódzkiego w Olsztynie będąc pod wpływem substancji odurzających. Jak powiedział prok. Brodowski, "powodem jest długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca jego kontynuowanie". - Chodzi o oczekiwanie na opinie biegłych z Zakładu Patomorfologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyniki sekcji zwłok wskazały, że wysoce prawdopodobną przyczyną śmierci było ostre okołoporodowe niedotlenienie, z kolei przyczyną niedotlenienia były zmiany w łożysku - poinformował Brodowski i dodał, że "obecnie prokurator czeka na opinię dot. badań fizykochemicznych łożyska, a te biegli zapowiedzieli nie wcześniej niż za 6 miesięcy".

