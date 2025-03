Kolejny przypadek błonicy w Polsce? 30-latek w ciężkim stanie, nie ma z nim kontaktu

Piekielny ogień buchał z ziemi pod Ostródą. Wiemy, co się stało!

Błonica w Olsztynie? Pacjent z Siedlec w szpitalu

Pacjent, u którego podejrzewa się błonicę, pochodzi z Siedlec (woj. mazowieckie). Mężczyzna przyjechał niedawno do Olsztyna. Pogotowie ratunkowe zabrało go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego sprzed jednego ze sklepów w stolicy Warmii i Mazur.

30-letni pacjent jest nieprzytomny

U 30-latka wystąpił silny ból nogi. Po przewiezieniu mężczyzny do placówki medycznej, lekarze udrożnili mu tętnicę udową. Stan pacjenta pogorszył się. Według informacji RMF FM, pacjent jest nieprzytomny i zaintubowany. Nie ma z nim kontaktu.

W organizmie 30-letniego pacjenta wykryto maczugowca błonicy. Pobrany szczep jest badany, aby stwierdzić jego toksyczność. Pozwoli to ustalić, czy mamy do czynienia z łagodną błonicą skóry, czy błonicą, atakującą gardło i krtań.

Jak podaje RMF FM, do olsztyńskiego szpitala wojewódzkiego trafiło już kilkadziesiąt szczepionek na błonicę. Profilaktycznemu szczepieniu zostanie poddany m.in. personel placówki.

Służby sanitarne prowadzą obecnie wywiad środowiskowy, aby ustalić, z kim 30-latek kontaktował się w ostatnim czasie.

Sanepid o 30-letnim pacjencie z podejrzeniem błonicy

Do sprawy odniosła się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Sanepid potwierdził podejrzenie zakażenia błonicą. W niedzielę (23 marca) wieczorem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego trafił pacjent z pogorszeniem stanu zdrowia. Mężczyzna cierpi na wielochorobowość. Jedno z badań wskazuje na podejrzenie zakażenia błonicą. Pobrane od pacjenta próbki będą zweryfikowane w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Z uzyskanych informacji wynika, że mężczyzna nie miał kontaktu z pacjentami z Wrocławia zakażonymi błonicą. Państwowa Inspekcja Sanitarna wszczęła dochodzenie epidemiologiczne.

Źródło: RMF FM