Hotel w Rybakach ma pomieścić nawet 700 osób

Według zamierzeń spółki Projekt Rybaki-Łańsk, powstać ma obiekt hotelowy wraz z strefą prozdrowotną i spa, który pomieści maksymalnie 600-700 osób w około 350 pokojach. W jego sąsiedztwie inwestor planuje także budowę 28 domów letniskowych. Całość zabudowy będzie miała charakter ekstensywny – zajmie zaledwie 10 proc. z 16,5-hektarowej działki. Zgodnie z zapewnieniami inwestora, projekt będzie spełniać szereg wysokich wymagań środowiskowych.

Radni gminy Stawiguda dali "zielone światło" dla hotelu w Rybakach

Nad uchwałą ws. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego głosowali radni gminy Stawiguda. Za przyjęciem uchwały głosowało ośmiu radnych, czterech było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu, a dwóch było nieobecnych. Jak powiedział PAP wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz "to był trudny projekt". – Ale patrząc na to, w jakim kierunku ma się rozwijać gmina, czyli postawienia na rozwój turystyki, to dobry krok. Przyjęcie planu zabezpiecza gminę przed dziką, niekontrolowaną zabudową – powiedział wójt gminy Stawiguda i podkreślił, że gdyby radni nie przyjęli planu, inwestor mógłby i tak starać się o realizację hotelu bądź innej zabudowy, w tym mieszkaniowej wielorodzinnej czy przemysłowej. Jak wyjaśnił wójt gminy Stawiguda, inwestor mógłby występować o możliwość budowy obiektów na podstawie warunków zabudowy. Wówczas - jak tłumaczył wójt - ani rada gminy ani wójt nie mają możliwości wpływania na kształtowanie przestrzeni. – Tymczasem obecnie rada gminy, przyjmując plan narzuca formę, w jaki sposób dany teren należy kształtować – mówił wójt Stawigudy.

Początek budowy hotelu w Rybakach dopiero za 2 lata? Teren należy do Archidiecezji Warmińskiej

Wójt gminy Stawiguda dodał, że przyjęcie planu to dopiero początek drogi, jaką inwestor musi przebyć do rozpoczęcia budowy hotelu. Ocenił, że budowa hotelu w Rybakach może się rozpocząć za około dwa lata, m.in. po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Jak wskazał Kontraktowicz, hotel na 700 miejsc ma sięgać - według planów - 4 kondygnacji naziemnych. – Cieszymy się z zakończenia trwającej piąty rok, transparentnej procedury planistycznej. Chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy poparli nasz projekt. Teraz czekamy na uprawomocnienie uchwały, co pozwoli nam wejść w kolejny etap prac – podkreślił Rafał Szczepański, prezes zarządu spółki Projekt Rybaki-Łańsk. Wójt gminy Stawiguda dodaje, że teren należy do Archidiecezji Warmińskiej, co w jego ocenie jest zaletą. – Jest to polski, stabilny inwestor. Przecież staramy się, by polski kapitał rósł w siłę i inwestował w Polsce – podkreślił Kontraktowicz.

Właścicielem spółki Projekt Rybaki-Łańsk jest spółka BBI Development S.A. oraz Archidiecezja Warmińska. Jak podkreślił inwestor, zyski z realizacji przedsięwzięcia zostaną przeznaczone m.in. na wspomaganie działalności charytatywnej, a w szczególności hospicjum dla dzieci w Olsztynie i utrzymanie zabytków na terenie Archidiecezji Warmińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kościoła w pobliskim Orzechowie.

Część mieszkańców przeciwna budowie hotelu w Rybakach

Przeciwnicy hotelu w Rybakach podnoszą, że teren, na którym ma powstać inwestycja Projektu Rybaki - Łańsk ma znaczące walory krajobrazowe, jak i przyrodnicze i ochrona powinna mieć bezwzględny priorytet ponad urbanizacją. Wskazują, że żyją tam liczne gatunki roślin i zwierząt chronionych. Wójt gminy Stawiguda wskazuje, że kompleks turystyczny przyniesie korzyści dla gminy. Będą to wpływy do budżetu wynikające z opłaty planistycznej i innych, które szacowane są na 1 mln do 1,5 mln zł a także przychody z tytułu podatku od nieruchomości, które mogą wynieść około 1 mln zł rocznie oraz opłaty klimatycznej - około 0,4 mln zł rocznie. Inwestor deklaruje też udział w finansowaniu dróg lokalnych. Wójt Stawigudy dodał, że rozwiną się też usługi. – Będzie to impuls rozwojowy. Hotel da możliwość pracy i rozwoju przedsiębiorstw usługowych – powiedział Kontraktowicz. Rybakach nad jez. Łańskim znajduje się już ośrodek archidiecezjalny Caritas. Oferuje on turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne.

