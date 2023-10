Kradzież kluczyków od auta. Policja złapała złodzieja w foteliku

Policjanci szukali go 12 lat. Wpadł na lotnisku w Szymanach

Policjanci w Dywitach pod Olsztynem wyjaśnili okoliczności kradzieży kluczyków do auta. Do zdarzenia doszło we wtorek (3 października). Z relacji zgłaszającego wynikało, że zaparkował swoje auto pod jednym ze sklepów na terenie gminy Dywity. Mężczyzna pozostawił w stacyjce kluczyki i poszedł na zakupy. Po kilku minutach, gdy wrócił, kluczyków nie było.

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać jak do zaparkowanego pojazdu podchodzi mały chłopiec, który zabiera kluczyki, a następnie ucieka do innego pojazdu i odjeżdża. Policjanci szybko ustalili właściciela auta, które odnaleźli w Olsztynie. Na posesji funkcjonariusze zastali opiekuna oraz 9-letniego chłopca, a także… poszukiwane kluczyki. Okazało się, że 9-letni chłopiec zabrał kluczyki, którymi chciał się pobawić w piaskownicy. Ostatecznie zguba wróciła do właściciela, a o sytuacji zostanie powiadomiony sąd rodzinny i nieletnich.

Przy tej okazji policjanci przypominają, że to na dorosłych ciąży obowiązek sprawowania właściwej opieki nad najmłodszymi i dawania im dobrych przykładów. Należy rozmawiać z naszymi dziećmi na temat zagrożeń, jakie mogą je spotkać w codziennym życiu.