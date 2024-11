W niedzielę (3 listopada) w Karwicy Mazurskiej samochód osobowy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym wjechał pod pociąg. Autem poruszało się pięć osób, w tym trójka dzieci. Wszyscy zginęli. W pociągu znajdowało się natomiast 525 pasażerów i trójka członków załogi. Im nic się nie stało, jednak pociąg nie mógł kontynuować podróży. Na miejscu wciąż pracują służby. Droga jest zablokowana.

PKP Intercity poinformowało PAP o zmianach dotyczących pasażerów pociągu. Decyzją przewoźnika będą oni przewożeni do Szczytna, nie jak pierwotnie planowano do Olsztyna. PKP zakontraktowało już 9 autokarów dla podróżnych, to jednak zbyt mało, by na raz pomieścić wszystkich pasażerów z pociągu, dlatego nie wiadomo, jak długo potrwa transfer podróżnych do Szczytna.

Maszyna z tego miasta będzie mogła odjechać dopiero wówczas, gdy wszyscy pasażerowie znajdą się na pokładzie. Transfer kołowy może zająć więcej czasu niż zwykle ze względu na korki związane z powrotami z długiego weekendu.

Przedstawicielka PKP Intercity dodała, że pasażerom w przesiadaniu się z pociągu do autokarów pomagają strażacy, bo wagony stoją w polu, a nie przy peronach.

i Autor: Państwowa Straż Pożarna