Lekarka oszukała NFZ. "Leczyła" zęby, których pacjenci nie mieli. Szokująca liczba zarzutów

38-letnia stomatolog miała oszukiwać latami. NFZ stracił 278 tysięcy złotych

Prokuratura Rejonowa w Nidzicy przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Kamili M. oskarżonej o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i oszustwo. Kamila M. miała dopuścić się tych czynów w okresie maj 2019 - luty 2022, prowadząc praktykę stomatologiczną na terenie Nidzicy. Według ustaleń prokuratora oskarżona w ramach prowadzonej działalności zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie której udzielała świadczeń opieki zdrowotnej w postaci leczenia stomatologicznego. Zdaniem śledczych, 38-letnia oskarżona od 2019 r. w aplikacji informatycznej służącej do rozliczeń finansowych z NFZ niezgodnie z prawdą wykazywała usługi medyczne, które w ogóle nie zostały wykonane lub zostały wykonane częściowo. Były to usługi polegające m.in. na badaniu lekarskim kontrolnym, znieczulenie, opracowanie i odbudowa zęba, czy chirurgiczne usunięcie zęba.

- Kamila M., poświadczając w ten sposób nieprawdę w dokumentacji ponad 500 pacjentów przekazywanej do NFZ, miała doprowadzić tę instytucję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 278 tys. zł z tytułu wypłaconej nienależnej refundacji świadczeń medycznych - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Kamila M. przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia. Sąd Okręgowy w Olsztynie pierwszy termin rozprawy w sprawie Kamili M. wyznaczył na 13 lipca 2023 r. na godz. 9:10.

