Lotnisko w Szymanach z nowym kierunkiem. Jeżdżą tam tysiące polskich turystów

Z lotniska w Szymanach polecimy do Turcji. Loty do Antalyi od 21 czerwca

Loty z lotniska w Szymanach do tureckiej Antalyi wystartują już 21 czerwca i będą dostępne do 20 września. Antalya uważana jest za jedno z najlepszych miejsc na wakacje w Turcji, głównie ze względu na piękne i piaszczyste plaże oraz ciepły, śródziemnomorski klimat. Jak informują przedstawiciele lotniska, podróż do Antalyi będzie trwała ok. 3 godziny, samolotami mogącymi zabrać na pokład 189 pasażerów. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego uważa, że loty do Antalyi to "nowy rozdział w historii lotniska". – Rozwój siatki połączeń czarterowych to ważny element naszej działalności i liczę, że turecka Antalya przetrze szlaki dla dalszej współpracy z naszym nowym partnerem – Itaką, która zaowocuje nowymi wakacyjnymi kierunkami prosto z Mazur w kolejnych sezonach – dodaje Wiktor Wójcik, prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Źródło: Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

