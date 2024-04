Ostróda. Tajemnicza walizka i makabryczne odkrycie

O ul. Demokracji w Ostródzie na Mazurach znów zrobiło się głośno. Pod koniec lutego 2024 r. w jednym z mieszkań znaleziono ciało małżeństwa. Dorota W. i Adam W. zostali zamordowani. Do aresztu w związku z tą sprawą trafiła ich córka, 27-letnia Klaudia W. Ślady na miejscu zbrodni wskazują na to, że zdarzenie mogło mieć charakter mrocznego rytuału. Mogą to potwierdzać także zainteresowania satanizmem u młodej kobiety i przerażające filmiki, które publikowała w sieci.

Tym razem w pobliżu garaży przy ul. Demokracji w Ostródzie ktoś znalazł walizkę, a w niej ludzkie szczątki. Informację potwierdza ostródzka policja. - W walizce znajdowały się trzy czaszki i kilkanaście kości. Na miejsce przybyła grupa dochodzeniowo-śledcza, która pod nadzorem prokuratura wykonała wszystkie niezbędne czynności procesowe. Ustalono, że kości prawdopodobnie pochodzą z okresu II wojny światowej - przekazała sierż. Paulina Śliwińska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.