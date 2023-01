Małżeństwo zginęło w pożarze! W budynku było jeszcze dziecko

Pogoda na ferie w warmińsko-mazurskim. Uczniowie czekają na śnieg i mróz. Co mówią prognozy?

Tragiczne zdarzenie we wsi Tatary pod Nidzicą w województwie warmińsko-mazurskim. W sobotę około godziny 21. strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z domów. Okazało się, że w budynku tym mieszkają dwie rodziny. W chwili pojawienia się płomieni było tam w sumie sześć osób. Niestety, nie wszystkie przeżyły pożar. Na parterze budynku we wsi Tatary przybyli na miejsce strażacy kilku lokalnych jednostek znaleźli ciała dwóch osób. To małżeństwo w wieku około 60. lat. Prawdopodobnie oboje zatruli się dymem.

Podczas pożaru w budynku w Tatarach przebywały jeszcze cztery osoby - troje dorosłych i jedno dziecko. Strażakom udało się bezpiecznie ewakuować ich wszystkich z budynku. Pożar w Tatarach gasili strażacy z jednostek OSP Łyna, OSP Napiwoda, OSP Kozłowo i JRG Nidzica, na miejscu byli też obecni funkcjonariusze policji. Przyczyny tragicznego pożaru wyjaśniają policja i prokuratura.

Tragiczny pożar w Szczecinie

Jedna osoba zginęła także w pożarze mieszkania w wieżowcu w Szczecinie, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę - poinformował w niedzielę rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak. Pięć osób zostało poszkodowanych. Pożar wybuchł w nocy na drugim piętrze wieżowca przy ul. Lnianej, spaliło się całe mieszkanie. Strażacy ewakuowali blisko 40 osób - do ewakuacji dwóch konieczna była drabina mechaniczna. Na skutek pożaru pięć osób zostało poszkodowanych. "Podczas przeszukania mieszkania objętego pożarem odnaleziono jedną osobę, która poniosła śmierć" - poinformował Kubiak. W akcji uczestniczyło pięć zastępów straży.(PAP)

