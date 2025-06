i Autor: Urząd Miasta Olsztyna, Materiały prasowe Na zdj. ratusz w Olsztynie.

Spór samorządów

Miasto wojewódzkie będzie większe? Radni są „na tak”! Wszystko w rękach rządu

Co dalej ws. poszerzenia granic Olsztyna? Miejscowi radni zakończyli kolejny etap procesu zmiany granic administracyjnych miasta. Na ostatniej sesji Rady Miasta przegłosowano zdecydowaną większością głosów wniosek o włączenie do Olsztyna terenów należących obecnie do gminy Purda. Dokument trafi teraz do wojewody warmińsko-mazurskiego Radosława Króla, który przekaże go do MSWiA. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Ministrów.