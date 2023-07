Fiat w rowie, nissan na boku, kobieta nie żyje. Makabra w Mrągowie

Wypadek w Mrągowie, nie żyje 74-latka

Jak podaje KPP w Mrągowie, w czwartek (13 lipca) około godz. 13.00 doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym z udziałem dwóch pojazdów - fiata i nissana. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący pojazdem marki fiat nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem nissan doprowadzając do zderzenia. Na skutek zderzenia pojazdów fiat, wjechał na chodnik, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie dachował - opisuje policja z Mrągowa.

Fiatem kierował 80-letni mieszkaniec Mrągowa, który jechał z 74-letnia pasażerką. Nissanem kierował 66-letni mieszkaniec Kętrzyna, który jechał z 65-letnia pasażerką.- Kierujący fiatem został przewieziony do szpitala, natomiast po przeprowadzanej reanimacji niestety nie udało się uratować życia 74-letniej pasażerki fiata. Kierujący i pasażerka z pojazdu nissan zostali przetransportowani do szpitala na badania - dodają mundurowi. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.