Mróz trzyma w żelaznym uścisku! Wrócą ekstremalne temperatury. Synoptycy mówią o 20 stopniach poniżej zera

Zima nie odpuszcza! Prognoza IMGW zapowiada kontynuację mrozów i śniegu.

Temperatury w nocy spadną nawet do -20°C, a arktyczne powietrze obejmie całą Polskę.

Samorządy walczą ze skutkami zimy, a w niektórych miejscach kończą się środki na odśnieżanie.

Kiedy nadejdzie odwilż i czy możemy spodziewać się kolejnych opadów śniegu? Sprawdź szczegóły!

Styczeń 2026 jak na razie upływa nam pod znakiem śnieżyc i mrozów. Samochody i pojazdy komunikacji publicznej grzęzną w zaspach i korkach, ludzie spóźniają się do pracy i szkoły, w niektórych placówkach zajęcia odbywają się zdalnie. Samorządy próbują walczyć z żywiołem, niektórym, jak np. w powiecie nidzickim (woj. warmińsko-mazurskie), kończą się pieniądze. Starosta Paweł Przybyłek przekazał, że zarząd powiatu będzie dokonywał z tego powodu przesunięć w budżecie.

Czy pogoda da nam w najbliższym czasie chwilę oddechu? Nic z tego. Nadal będzie bardzo zimno. Pocieszenie? Przez kilka najbliższych dni nie będzie padać śnieg.

- W najbliższych dniach nad Polskę zacznie napływać arktyczna masa powietrza, a temperatury nocami będą systematycznie spadać – zapowiada Agnieszka Prasek, rzecznik i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB). W najbliższych dniach na termometrach możliwe nawet -20°C w nocy, szczególnie przy rozpogodzeniach i słabym wietrze.

- Początkowo najsilniejszy mróz będzie występować na wschodzie oraz w centrum kraju, jednak z każdym kolejnym dniem coraz niższe temperatury obejmą również zachodnią część Polski – powiedziała Agnieszka Prasek.

Temperatury w ciągu dnia od -7°C do -9°C w centrum i na wschodzie, natomiast na zachodzie od 4 do 6 stopni „na plusie”. - Z każdym kolejnym dniem na zachodzie również zrobi się zdecydowanie chłodniej. Dominować będą suche, mroźne i wyżowe warunki i duże spadki temperatury nocą – zdradziła rzeczniczka IMGW.

Pod koniec przyszłego tygodnia możliwy jest wzrost zachmurzenia i ponowne opady śniegu. Modele numeryczne mogą ulec zmianie.

