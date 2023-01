Nabór do przedszkoli i szkół w Olsztynie. Początek w marcu

Jak informuje olsztyński ratusz, postępowanie dotyczące przyjęć do przedszkoli zacznie się na początku marca. Wnioski oraz wymagane dokumenty będzie można składać między 2 a 16 marca. Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych - po zakończeniu prac przez komisję rekrutacyjna - poznamy 12 kwietnia. Między 13 a 19 kwietnia rodzice będą mogli potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola. Ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych poznamy 20 kwietnia.

W przypadku pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd Olsztyna postępowanie zacznie się 6 marca. Od tego dnia do 17 marca rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów. Później te dokumenty zostaną przeanalizowane przez komisję rekrutacyjną. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 24 marca. Natomiast - po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia dziecka do szkoły - ostateczne listy zostaną podane do publicznej wiadomości 31 marca. Postępowania uzupełniające zarówno w przypadku przedszkoli, jak i szkół podstawowych są zaplanowane na II połowę wakacji.

W klasach pierwszych szkół podstawowych zaplanowano 1752 miejsca. W przypadku przedszkoli ich liczba będzie znana po tym, gdy rodzice złożą deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna

