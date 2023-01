W jednej chwili stał się milionerem! Mieszkaniec Kętrzyna trafił "szóstkę" w Lotto

Tir wjechał nam do domu. Cegły przygniotły panią Irenę. "Myślałem, że Putin zaatakował" [Zdjęcia]

Nowy milioner z Kętrzyna. Wzbogacił się dzięki wygranej w Lotto

Czwartek (19 stycznia) był bardzo szczęśliwym dniem dla osoby, która w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 2 skreśliła kupon Lotto. To właśnie tam ktoś trafił "szóstkę", dzięki czemu mamy w Polsce kolejnego Lottomilionera. Grający zdał się na grę metodą "chybił trafił" i dzięki temu wygrał 5 646 704,70 zł. Jest to najwyższa wygrana w grach liczbowych LOTTO w Kętrzynie. Jakie liczby dały wygraną? 1, 2, 18, 22, 41, 48. To druga „szóstka” w Lotto w Kętrzynie. Poprzednia w wysokości 1 781 332,80 zł padła w lutym 2010 roku.

Zwycięzcy gratulujemy!

