Sopot to miasto, które co roku przyciąga do siebie turystów. Ci zachwycają się nie tylko widokami i atrakcjami, ale również słynnym molo, które już lata temu zapisało się na kartach historii. To bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta oraz kraju.

Odwiedzający w sezonie chętnie kupują bilety i spacerują po drewnianym deptaku, mającym 515,5 metrów długości. Co ciekawe, mało kto o tym wie, ale sopocki pomost nie jest najdłuższym w kraju! W rejonie Mazur znajduje się bowiem prawdziwa perełka, która, choć nie zyskała jeszcze tak dużej popularności, to i tak zachwyca. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najdłuższe molo w Polsce. Wyjątkowa konstrukcja znajduje się w sercu Mazur

Wspomniany wcześniej pomost w Sopocie jest daleko w tyle pod względem długości w porównaniu z kładką w miejscowości Rybno. To właśnie tam w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim znajduje się najdłuższe molo w kraju, liczące dokładnie 880 metrów!

Uroczyste otwarcie pierwszej części obiektu nastąpiło w 2019 roku, a od 2021 spacerowicze mogą już suchą stopą przejść się wokół jeziora w Rybnie. Spacer po owej ścieżce to ciekawa atrakcja, która umożliwia zarówno wypoczynek, aktywność, jak i edukację. Po drodze można spotkać ławki, energooszczędne oświetlenie reagujące na ruch oraz tablice edukacyjne, na których znajdziemy informacje na temat lokalnego środowiska. Jeśli marzysz więc o spacerze wokół jeziora, z pięknymi widokami i możliwością relaksu, pomyśl nad wycieczką do tego regionu.

Warto wspomnieć, iż stworzenie tak wyjątkowego obiektu wymagało czasu oraz ogromnego nakładu finansowego. Na szczęście Rybno otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 051 249,23 zł.