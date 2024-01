Co tam się stało?!

Pod koniec grudnia 2023 r. 32-latek ukradł produkty z samoobsługowego automatu na terenie gminy Dywity. Jego łupem padły rogaliki i paluszki o wartości 15 złotych. Po kradzieży mężczyzna odjechał autem jakby nigdy nic. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęli się policjanci z Dywit. - Na podstawie analizy zabezpieczonego nagrania z kamer monitoringu oraz przesłuchań świadków, policjantka prowadząca postępowanie wpadła na trop „amatora” słodyczy - mówi mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Sprawcą okazał się być 32-letni mieszkaniec gminy Barczewo, który stawił się na wyzwanie policjantów z Dywit. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna w ogóle nie kierować autem, ponieważ ciąży na nim sądowy zakaz kierowania pojazdami do 2025 roku. Co więcej, 32-latek poszukiwany był przez wymiar sprawiedliwości, ponieważ nie opłacił zasądzonej grzywny, za popełnione w przeszłości wykroczenie. 32-latek po uregulowania należności został zwolniony. Natomiast przed sądem odpowie za kradzież oraz kierowanie autem wbrew sądowemu zakazowi. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.