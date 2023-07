i Autor: SHUTTERSTOCK, POLICJA Do napadu doszło w gminie Biała Piska (woj. warmińsko-mazurskie).

Wtargnęli do domu braci

Napad na dom, uzbrojeni mężczyźni oddali strzały! "Dawaj kasę!"

W gminie Biała Piska (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do rozboju z użyciem broni. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do domu trzech braci. Padły strzały! Napastnicy okładali też pięściami i kolbą pistoletu jednego z nich. Wszystko po to, aby zabrać pieniądze. Jaki był finał tej bulwersującej sprawy? Szczegóły w dalszej części artykułu.