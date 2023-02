Dobre Miasto. "Zabić go" do burmistrza? Prokuratura przyjrzy się koncertowi WOŚP

- Zawiadomienie wpłynęło, zostało zarejestrowane, będziemy sprawdzać, o co chodzi. W pierwszej kolejności zapoznamy się z nagraniami, o których jest mowa w zawiadomieniu - powiedział PAP prokurator rejonowy z Olsztyn Północ Arkadiusz Szulc. Z kolei reprezentujący burmistrza Dobrego Miasta w kontaktach z mediami Waldemar Ziarek poinformował, że po ostatnim finale WOŚP burmistrz zobaczył w internecie nagrania z koncertu, podczas których padło stwierdzenie "zabić go". - Przy czym użycie tych słów jednoznacznie wskazywało, iż dotyczą one zabicia burmistrza Jarosława Kowalskiego - napisano w komunikacie przesłanym PAP.

Ziarek powiedział, że stwierdzenie takie padło z ust jednego z wokalistów oraz z tłumu. - Pan burmistrz oczekiwałby co najmniej przeprosin za tę sytuację - powiedział Ziarek. Przyznał, że pomiędzy burmistrzem, a częścią radnych jest konflikt dotyczący m.in. tego, że w tym roku miejska jednostka kultury nie organizowała finału WOŚP. Wcześniej burmistrz zawiadomił prokuraturę o niewłaściwych w jego ocenie grafikach zamieszczonych na profilu WOŚP Dobre Miasto. - Złożone do prokuratury zawiadomienie dotyczy także administratora publicznego profilu Facebook WOŚP Dobre Miasto, który nagranie dokumentujące nawoływanie do popełnienia zbrodni udostępnił na oficjalnym profilu - podał Ziarek w komunikacie. Ziarek w rozmowie z PAP przyznał, że między burmistrzem, a częścią radnych trwa ostry konflikt "nie tylko o WOŚP ale o wszystko". - Ale to nie znaczy, że można publicznie takie słowa mówić - podkreślił Ziarek.

Sonda Czy wsparłeś WOŚP? tak nie