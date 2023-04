Nie uwierzysz, co trzymał w pudełku śniadaniowym! Może za to trafić za kratki

Olsztyn. 17-latek miał marihuanę w pudełku śniadaniowym

W środę (12 kwietnia) wieczorem policyjni wywiadowcy zauważyli mężczyznę w parku na jednej z ulic w Olsztynie. Uwagę mundurowych zwróciło jego nietypowe zachowanie i nerwowe rozglądanie się. - Czuć było wyraźną woń suszu roślinnego - informuje Paulina Żur z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Funkcjonariusze podeszli do mężczyzny i wylegitymowali go. Okazało się, że 17-letnim mieszkaniec Olsztyna miał przy sobie śniadaniowe pudełko z zawartością podejrzanej substancji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ponad 27 gramów marihuany. Materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych. 17-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania substancji zabronionych, do którego się przyznał. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

