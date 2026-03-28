Niemiec wpadł na granicy z kolekcją ukrytą w aucie. Przemycał cenne monety

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-03-28 7:59

Warmińsko‑mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na granicy nietypowy transport. Obywatel Niemiec próbował wywieźć do Rosji pokaźną kolekcję monet, banknotów i medali – wszystko sprytnie ukryte we wnęce koła zapasowego. Wartość znaleziska może sięgać dziesiątek tysięcy złotych.

Skarb ukryty pod wykładziną

Auto na niemieckich numerach rejestracyjnych zatrzymano do rutynowej kontroli. Szybko okazało się jednak, że kierowca nie jedzie "na pusto". Pod wykładziną bagażnika, we wnęce na koło zapasowe, funkcjonariusze odkryli starannie zapakowane monety i banknoty.

Według KAS wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się monety z XVIII, XIX i XX wieku, kolekcjonerskie banknoty, medale oraz okolicznościowe przedmioty z grawerami nawiązującymi do olimpiady w Berlinie w 1936 roku.

Ponad 500 monet i 159 banknotów

Łącznie zabezpieczono aż 517 monet oraz 159 banknotów. Wstępna wartość kolekcji została oszacowana na około 65 tys. zł, ale ostateczną ocenę wieku, wartości historycznej i rynkowej przeprowadzi biegły.

To właśnie od jego opinii zależy, czy przedmioty zostaną uznane za zabytki lub obiekty o szczególnym znaczeniu historycznym – a wtedy konsekwencje dla podróżnego mogą być jeszcze poważniejsze.

Postępowanie wobec kierowcy

Jak przekazała rzeczniczka KAS, st. asp. Justyna Pasieczyńska, wobec obywatela Niemiec wszczęto postępowanie, a cała kolekcja została zabezpieczona do dalszych czynności.

Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna działał na własną rękę, czy był częścią większego procederu. Pewne jest jedno – gdyby nie czujność funkcjonariuszy, cenny zbiór trafiłby za wschodnią granicę.

Przemyt monet do Rosji
Galeria zdjęć 8
Czy dostaniesz się do straży granicznej? Takie pytania mogą pojawić się w teście
Pytanie 1 z 35
Co oznacza skrót PKW?
Nielegalne przekraczanie granicy białorusko-polskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEMIEC
ROSJA
KAS
MONETY
PRZEMYT