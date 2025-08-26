Nietypowy gość wystraszył działkowiczów! Musiała przyjechać policja

Łoś w Kętrzynie. Nietypowa interwencja policji na działkach. Panika wśród mieszkańców

W czwartek (21 sierpnia) około godz. 18:30 kętrzyńscy policjanci otrzymali dość nietypowe zgłoszenie. Na ogrodach działkowych przy ul. Rynkowej w Kętrzynie miały przebywać łosie. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że sąsiadka w obawie przed nietypowymi gośćmi, nie może opuścić swojej działki.

Policjanci pojechali na miejsce zgłoszenia i zadbali o tym, aby działkowicze czuli się bezpiecznie. Mundurowi postarali się też o to, aby ciekawski łoś wrócił do lasu. Udało się uporać ze zwierzęciem w ciągu godziny. Łoś bezpiecznie ruszył na pola, a mieszkańcy mogli odetchnąć z ulgą.

Co robić w przypadku spotkania z łosiem?

Eksperci zalecają, aby w przypadku spotkania z łosiem zachować spokój i unikać gwałtownych ruchów. Łosie, choć wyglądają na spokojne, mogą być nieprzewidywalne, zwłaszcza jeśli poczują się zagrożone lub mają młode. Najlepiej jest powoli oddalić się od zwierzęcia, nie zwracając na siebie uwagi. W żadnym wypadku nie należy próbować podchodzić do łosia, karmić go ani go prowokować. Jeśli zwierzę blokuje drogę lub znajduje się w miejscu, gdzie stwarza zagrożenie dla ludzi lub ruchu drogowego, należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby – policję, straż miejską lub leśników. W Kętrzynie szybka reakcja zgłaszającej osoby i sprawna interwencja policji pozwoliły uniknąć poważniejszych konsekwencji i zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i zwierzęciu.

Źródło: KPP w Kętrzynie

