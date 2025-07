Nowa królowa Mazur! Kosztuje 100 zł i rozkochała w sobie tłumy

Wakacje 2025 już oficjalnie się rozpoczęły, tym samym wiele Polaków wyjechało już na urlop poza domem. Jak co roku część wczasowiczów wybrała wypoczynek za granicą, a część w Polsce. Ci, którzy zostali, z pewnością mieli okazję przechodzić już obok kultowych straganów, na których można kupić niemalże wszystko. Stoiska z pamiątkami, z których wystają pluszowe zabawki i akcesoria to nie tylko krajobraz znany z nadmorskich czy górskich kurortów. Widoki tego typu napotkamy także na Mazurach. Co ciekawe, w tegorocznym sezonie mazurskie stragany obładowane są w całości pluszową maskotką z szerokim uśmiechem i długimi uszami. To zamiennik popularnej w ostatnim czasie zabawki Labubu.

Nowy hit straganów na Mazurach

Wakacyjne trendy zmieniają się co roku, ale lato 2025 bez wątpienia należy do jednej zabawki. Na deptakach, plażach i straganach Mazur króluje Labubu, które można kupić za około 100 zł. Co ciekawe, zainteresowanie jest tak duże, że sprzedawcy nie nadążają z dostawami.

Maskotka dostępna jest w sześciu wersjach, a według legendy istnieje jeszcze tajemnicza siódma - widziana ponoć tylko przez nielicznych. Labubu pełni funkcję breloczka, co czyni ją nie tylko uroczą zabawką, ale też modnym dodatkiem do torebek, plecaków czy spodni.

Skąd szał na Labubu? TikTok nie ma sobie równych

Popularność Labubu nie wzięła się znikąd - jej kariera rozpoczęła się w mediach społecznościowych, a szczególnie na TikToku, gdzie użytkownicy chętnie publikują filmiki z rozpakowywania maskotek. Dodatkowo motorem napędowym stał się także Karol "Friz" Wiśniewski, który stworzył w ostatnim czasie wraz z innymi influencerami piosenkę o tytule "Labubu". Zasięgi Friza są ogromne, więc utwór na pewno w jakimś stopniu przyczynił się do zwiększenia popularności tejże maskotki.

Warto jednak podkreślić, że Labubu sprzedawane na straganach najprawdopodobniej nie jest oryginalnym produktem. Cena oryginalnego Labubu jest bowiem o wiele wyższa i pluszak wygląda odrobinę inaczej.