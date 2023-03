Ogromne utrudnienia na krajowej "szesnastce". Kuriozalna przyczyna!

Ruch wahadłowy na krajowej "szesnastce". Ciężarówka blokuje przejazd

Jak informuje GDDKiA, na trasie krajowej nr 16 na odcinku między Ełkiem a Augustowem we wsi Wysokie od kilku godzin obowiązuje ruch wahadłowy. Jezdnię blokuje przewrócony. Pojazd przewożący granulat plastiku wywrócił się na bok w nocy ze środy na czwartek (15/16 marca). Granulat rozsypał się na jezdnię, sprzątnęli go strażacy. Ciężarówka ciągle jednak blokuje przejazd. Przyczyna utrudnień jest wręcz kuriozalna. Kierowca nie może dodzwonić się do szefa, by ten wezwał dźwig, który postawi auto na koła.

W związku z blokowaniem przejazdu w miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Nie wiadomo, jak długo potrwa taka sytuacja. Warto pamiętać, że w środę (15 marca) wieczorem w wielu miejscach warmińsko-mazurskiego padał śnieg, który nadal się utrzymuje. Służby drogowe zapewniły PAP, że wszystkie drogi w regionie są przejezdne, czarne mokre lub czarne suche.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania