Koszmar!

Tragedia na torach w Olsztynie. Wpadł pod pociąg i zginął

Tragedia w Olsztynie. Pod kołami pociągu zginął mężczyzna, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (27 lutego) nieopodal ul. Sielskiej tuż przed godz. 23, kiedy to pociąg relacji Szczecin - Olsztyn był już niemal u celu. We wtorek w ruchu pociągów mogą występować opóźnienia.