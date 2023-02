To będzie występ godny Króla? Znamy kolejną gwiazdę Kortowiady 2023

Wynajęte mieszkanie w opłakanym stanie. Młodzi imprezowicze narobili strat na 20 tysięcy

W piątek (27 stycznia) właścicielka jednego z prywatnych apartamentów wynajmowanych w Ostródzie, zgłosiła się do policji w celu złożenia zawiadomienia o dokonanym zniszczeniu mienia. Kobieta wynajęła mieszkanie 19-letniej mieszkance gminy Ostróda, która wraz ze znajomymi urządziła w nim imprezę. Mieszkanie zostało zwrócone w opłakanym stanie.

- Uszkodzeniu uległo jego wyposażenie. Imprezowicze między innymi potłukli lustro, zastawę, porysowali ściany, uszkodzili meble czy spalili lampkę - wylicza Michał Przybyłek z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Mundurowi zatrzymali uczestników feralnej imprezy. Łącznie zarzuty usłyszały cztery osoby będące mieszkańcami okolic Ostródy. To młodzi ludzie w wieku 19-20 lat. Swoje zachowanie tłumaczyli wypitym w nadmiarze alkoholem. Jedna z osób nie przyznała się do winy. Łączna suma strat oszacowana przez pokrzywdzoną wyniosła 20 tysięcy złotych. Poza obowiązkiem naprawienia szkody sprawcom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

