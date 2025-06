W Piszu doszło do wybuchu gazu w bloku. 75-latka poszkodowana

Komenda Powiatowa Policji w Piszu informuje, że we wtorek (24 czerwca) przed południem, około godz. 11 doszło do wybuchu gazu w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Rybackiej. Według informacji nadkom. Anny Szypczyńskiej z biur prasowego piskiej policji, poszkodowana została 75-letnia właścicielka mieszkania, która trafiła do szpitala.

Jak podają policjanci, na szczęście życiu seniorki nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Najczęstsze przyczyny tego typu zdarzeń to m.in.:

Nieszczelność instalacji gazowej.

Wada urządzeń gazowych.

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń.

Czynniki zewnętrzne.

