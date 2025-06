Tragiczny finał nurkowania. 32-latek zniknął pod wodą i już nie wypłynął

32-latek utonął na Mazurach. Przyjechał nurkować

W niedzielę (22 czerwca) przed południem policjanci z KPP Szczytno otrzymali zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny na Jeziorze Łęsk w gminie Dźwierzuty. Policjanci ustalili, że 32-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego nie wypłynął na powierzchnię wody, po wspólnym nurkowaniu z dwoma innymi osobami. Dwaj mężczyźni, którzy nurkowali wspólnie z zaginionym byli trzeźwi i to właśnie oni powiadomili służby o zaginięciu.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie zabezpieczyli teren. Rozpoczęła się akcja ratownicze, a następnie akcja poszukiwawczą zaginionego mężczyzny. Z uwagi na zapadający zmrok, akcję przerwano o godz. 20:40.

Poszukiwania wznowiono następnego dnia o godz. 10. Niedługo później potwierdziło się najgorsze. Odnaleziono i wyłowiono z wody ciało 32-letniego mieszkańca Mazowsza. Teraz śledczy, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają wszelkie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

W akcji ratunkowej na Jeziorze Łęsk brali udział: Strażacy z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku, Zakładowa Straż Pożarna Orlen, WOPR Płock oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Kormoran”.

Co zrobić, aby bezpiecznie odpoczywać nad wodą?

Niebawem początek wakacji. Warmińsko-mazurskie jeziora będą - jak co roku - oblegane przez miejscową ludność oraz turystów. Policjanci apelują o rozsądek, ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasady bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

Sonda Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie? Oczywiście, że tak! Obawiam się, że nie W sumie to nie wiem