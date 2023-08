Burze na Warmii i Mazurach. Alert RCB dla mieszkańców

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w poniedziałek (28 sierpnia) ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla kilkunastu powiatów w woj. warmińsko-mazurskim. – Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad – napisali synoptycy w komunikacie.

I rzeczywiście, burze dały się we znaki mieszkańcom Warmii i Mazur. Wielu z nich mógł obudzić we wtorkowy poranek SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. – Uwaga! Dziś (29.08) intensywne opady deszczu i burze. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe – czytamy w komunikacie RCB. Podobne wiadomości otrzymali mieszkańcy Podlasia. Warto jednak zwrócić uwagę, że burze na Warmii i Mazurach, np. w Olsztynie, pojawiły się jeszcze przed alertem RCB.

‼Uwaga Alert RCB ‼️ ⛈️ burze z gradem@IMGWmeteo wydał ostrzeżenia 2. stopnia (w trzystopniowej skali). „Uwaga! Dziś (29.08) intensywne opady deszczu i burze. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe”. pic.twitter.com/vgpoegstqV— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 29, 2023

Podtopienia i powalone drzewa po burzach na Warmii i Mazurach

Pełne ręce roboty mają warmińsko-mazurscy strażacy. We wtorek (29 sierpnia) wyjeżdżają do usuwania powalonych drzew i podtopień. To skutek przechodzących burz. W Rucianem-Nida na jacht spadło drzewo, ale na szczęście nie ma poszkodowanych. - Cały czas napływają zgłoszenia. Strażacy wyjeżdżają do akcji. Obecnie mamy ponad 100 zdarzeń, najwięcej z powiatu działdowskiego, ale interwencje są w całym województwie - informuje Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.

W Działdowie strażacy wypompowują wodę m.in. z kotłowni w szkole, z pokoi socjalnych w szpitalu oraz z garaży i piwnic. Z kolei w powiecie szczycieńskim prowadzą akcje związane z usuwaniem połamanych przez wiatr drzew z dróg. W Rucianem-Nida k. Pisza drzewo spadło na jacht, łamiąc maszt. Na żaglówce była młodzież pod opieką dorosłego. Nie ma poszkodowanych.

To nie koniec burz na Warmii i Mazurach. Oprócz tego wiatr do 100 km/h i grad

Co gorsza, na wtorkowe popołudnie i wieczór prognozowane są kolejne burze na Warmii i Mazurach. IMGW wydało alerty drugiego stopnia dla całego regionu. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie.

Od wczesnych godzin porannych strażacy na W-M pracują przy usuwaniu skutków nawałnic. Już 104 interwencje. Najgorsza sytuacja jest w pow. działdowskim. pic.twitter.com/OtDLVwEtGh— Komenda Wojewódzka PSP Olsztyn (@KWPSPOlsztyn) August 29, 2023

