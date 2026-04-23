Pogoda w weekend Olsztynie: 24-26 kwietnia 2026

Koniec tygodnia w Olsztynie przyniesie duże kontrasty w pogodzie. Chociaż piątek i sobota zapowiadają się przyjemnie i dość ciepło, to ostatni dzień weekendu przyniesie gwałtowne załamanie aury. Warto przygotować się na wyraźny spadek temperatury, silniejszy wiatr i opady deszczu.

Spokojny i pogodny początek weekendu

Piątek w Olsztynie będzie pogodnym dniem, choć na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 13 stopni Celsjusza, co pozwoli poczuć wiosenną aurę. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 2 stopni. Tego dnia nie prognozuje się opadów, a wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

W sobotę pogoda w Olsztynie będzie jeszcze lepsza. To właśnie ten dzień zapowiada się na najcieplejszy w weekend. Termometry wskażą maksymalnie blisko 14 stopni, a noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą około 3 stopni. Na niebie nie powinno być chmur, co zachęci do spędzania czasu na zewnątrz. Wiatr jednak nasili się i będzie wiał z prędkością 6 m/s. Możliwe są także słabe, przelotne opady deszczu.

Gwałtowne załamanie pogody w niedzielę

Zupełnie inna aura czeka nas w niedzielę. Ten dzień przyniesie gwałtowne ochłodzenie. Temperatura w ciągu dnia spadnie do zaledwie 7 stopni, a w nocy zbliży się do 2 stopni. Pogoda będzie nieprzyjemna również za sprawą silnego wiatru, który osiągnie prędkość około 8 m/s. Do tego przez cały dzień prognozowane są słabe opady deszczu.

Jaki weekend czeka mieszkańców Olsztyna?

Taka prognoza wyraźnie dzieli weekend na dwie części. Przyjemne temperatury i brak opadów w piątek oraz niemal bezchmurna sobota to doskonałe warunki do aktywności na świeżym powietrzu. To dobry moment na spacery czy wycieczki. Z kolei zimna, wietrzna i deszczowa niedziela sprzyjać będzie raczej planom, które można zrealizować w domu lub pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather