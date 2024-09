Policjantka z malutkim dzieckiem na rękach. Niemowlę trafiło do szpitala. Dramatyczny telefon

Giżycko. Dramatyczny telefon na policję. Dziecko było zagrożone

W poniedziałek (30 września) policjanci z Giżycka interweniowali wobec nietrzeźwej matki, która miała dwa promile alkoholu w organizmie. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o godz. 4:30 w nocy. Zgłaszający poinformował, że w jednym z mieszkań na terenie Giżycka od kilku godzin trwa libacja alkoholowa, trwa tam awantura, a w mieszkaniu może być małe dziecko. O tym, co zastali policjanci na miejscu zdarzenia, opowiedziała asp. szt. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Na miejscu policjanci zastali trzy pijane osoby, w tym kobietę trzymającą na rękach dziecko. W mieszkaniu panował chaos - był porozlewany alkohol, zadymione pomieszczenie od papierosów.

Niemowlę trafiło do szpitala

Kobieta zajmująca się dwumiesięcznym niemowlęciem tłumaczyła, że dziecko podczas spotykania towarzyskiego z mężczyznami spało w drugim pomieszczeniu. Badanie stanu trzeźwości kobiety wykazało, że ma 2 promile alkoholu w organizmie.

Na miejsce wezwana została babcia dziecka. Do czasu jej przybycia maleństwem zaopiekowali się policjanci i później razem z babcią przetransportowali je do szpitala w Giżycku, żeby sprawdzić czy dziecko wymaga pomocy medycznej. Po konsultacji lekarskiej mała dziewczynka została przekazana pod opiekę babci, która zobowiązała się nią zająć.

Dokumentacja z tej interwencji trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Giżycku, który sprawdzi sytuacje rodzinną dziecka i podejmie dalsze decyzje w tej sprawie. Dodatkowo policjanci przeprowadzą czynności w kierunku art. 160 kk, który dotyczy narażenia dziecka na niebezpieczeństwo przez opiekunów. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.