Ponure oblicze zimy w ostatni weekend stycznia. Prognoza dla Warmii i Mazur

Okładał sąsiadkę kijem bejsbolowym i zwiał z kasą. Policjanci znali go doskonale

Czeka go wiele lat odsiadki

Groził byłemu szefowi, że go zabije! Chciał wykoleić pociąg

Warmia i Mazury. Prognoza pogody IMGW [Sobota, 28 stycznia]

W sobotę (28 stycznia) - jak podaje IMGW - "Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia". - Znad centralnej nad południową część kraju powoli przemieszczać się będzie rozmywający się, chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w starej masie powietrza polarnego - czytamy w prognozie IMGW. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Co z pogodą na Warmii i Mazurach? Sobota (28 stycznia) będzie dniem pochmurnym z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu i silne zamglenia. Rano lokalnie mgła marznąca, ograniczająca widzialność do 100-200 m. Wiatr słaby, a termometry pokażą od-3°C do 0°C.

Warmia i Mazury. Prognoza pogody IMGW [Niedziela, 29 stycznia]

W niedzielę (29 stycznia) - według IMGW - "południowo-zachodnia połowa Polski będzie pod wpływem rozległego wyżu znad Atlantyku". Z kolei północno-wschodnia część kraju, w tym Warmia i Mazury, znajdzie się "w zasięgu płytkiej zatoki związanej z niżem znad Morza Barentsa oraz związanego z nią frontu atmosferycznego". W regionie (29 stycznia) niedziela zapowiada się na pochmurny dzień, z większymi przejaśnieniami. Możliwy śnieg lub śnieg z deszczem. - Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni - informuje IMGW.

