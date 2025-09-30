Porwali Jakuba i pojechali nad jezioro. Dramatyczne szczegóły! Trzech mężczyzn w areszcie

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ postawiła zarzuty trzem mieszkańcom Olsztyna w związku z uprowadzeniem.

Oskar K., Krzysztof R. i Dominik Ć. są oskarżeni o pozbawienie wolności Jakuba S. i znęcanie się nad nim.

Ofiara była zmuszana do rozbierania się i wchodzenia do jeziora, grożono jej również uszkodzeniem ciała.

Co grozi sprawcom?

Prokuratura Rejonowa Olsztyn -Północ w Olsztynie przedstawił zarzuty pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem trzem mieszkańcom Olsztyna: 19-letniemu Oskarowi K., 34-letniemu Krzysztofowi R. oraz 21-letniemu Dominikowi Ć.

Jak informuje prok. Daniel Brodowski, rzecznik prasowy olsztyńskiej prokuratury okręgowej, 22 września 2025 r. „podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu pozbawili wolności Jakuba S., którego przy użyciu przemocy”. Wbrew woli Jakuba S. umieścili go w pojeździe marki Mercedes, wywieźli poza teren Olsztyna, a następnie stosowali wobec niego przemoc.

Agresorzy nakazali pokrzywdzonemu m.in. rozebranie się i wejście do jeziora, grozili też uszkodzeniem ciała. Następnie pozostawili Jakuba S. bez butów poza miastem.

W dniach 24-25 września całą trójkę zatrzymali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Prokurator przedstawił wszystkim trzem podejrzanym zarzut popełnienia zbrodni pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Podejrzani złożyli w sprawie wyjaśnienia, nie przyznając się do popełnienia zarzucanego im czynu.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie wnioski o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Olsztynie uwzględnił wnioski prokuratora. Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara pozbawienie wolności na czas od 5 do 25 lat. Śledztwo jest w toku.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

