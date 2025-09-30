Damian D. postrachem Olsztyna? Rozbój, narkotyki i groźby – lista zarzutów przeraża   

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-30 8:45

Łącznie 10 zarzutów dostał Damian D. 27-latek został zatrzymany przez olsztyńską policję w piątek (26 września). Na liście jego „grzechów”, znalazły się m.in. rozbój, uszkodzenie ciała i groźby karalne. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy, grozi mu do 12 lat więzienia. Szczegóły w dalszej części artykułu.

  • Olsztyńska policja zatrzymała 27-letniego Damiana D., stawiając mu szereg poważnych zarzutów.
  • Mężczyzna usłyszał łącznie 10 zarzutów, w tym rozbój, uszkodzenie ciała i groźby karalne.
  • Mimo że Damian D. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 12 lat więzienia.
  • Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Czy nowe dowody zmienią jego sytuację?

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ nadzoruje śledztwo przeciwko Damianowi D. 27-latek podejrzany jest m.in. o dokonanie rozboju oraz kierowanie gróźb karalnych. W piątek (26 września) funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, realizując postanowienie prokuratora, zatrzymali Damiana D.

Prokurator przedstawił Damianowi D. łącznie 10 zarzutów, obejmujących m.in. przestępstwo rozboju, posiadania środków odurzających, gróźb karalnych, uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia. Damian D. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, motywując to m.in. obawą matactwa oraz groźbą popełnienia przez podejrzanego kolejnych czynów zabronionych.

– informuje prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Jak dodał Brodowski, postanowieniem z 28 września 2025 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Damiana D. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. 

Za popełnienie zarzucanego podejrzanemu przestępstwa rozboju grozi kara  pozbawienia wolności na okres od 2 do 12 lat. Śledztwo jest w toku.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PROKURATURA
OLSZTYN