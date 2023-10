Pościg grozy za 15-letnim motocyklistą. Wszystko się nagrało

Wybory 2023. To oni dostali się z okręgu olsztyńskiego do Sejmu i Senatu

Zobaczył zdjęcia sąsiadów w sieci. Zamiast dać "lajka", włamał się ich do mieszkania

Policyjny pościg za 15-letnim motocyklistą. Jest nagranie

Sytuacje z Susza opisali dziennikarze z portalu infoilawa.pl i zamieścili dwa filmy, na których widać dramatyczne chwile. 15-letni motocyklista jest ścigany przez policjantów za zasłoniętą tablicę rejestracyjną. Mundurowi spokojnie mogli go bez pościgu zlokalizować pojazd w niewielkim, liczącym kilka tysięcy mieszkańców Suszu. Taki motocykl jest tylko jeden w ich miejscowości. Funkcjonariusze podjęli jednak próbę zatrzymania w bezpośrednim, ryzykownym pościgu. Na poniższym filmie widać, jak motocyklista zjeżdża na lewą stronę i po najechaniu na krawężnik upada tuż przed jego kołami.

Dramatyczny pościg za 15-latkiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policyjny pościg za 15-latkiem? Co na to policja?

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy iławską policją. Rzeczniczka KPP w Iławie, asp. szt. Joanna Kwiatkowska, zapytana przez telefon o sprawę, nie chciała z nami rozmawiać zasłaniając się… prowadzeniem lekcji w szkole. Obiecała oddzwonić jak najszybciej. Na telefon nasz reporter czeka już kilka dni.

Po zatrzymaniu 15-latek trafił na badania lekarskie. Na szczęście poza kilkoma siniakami i otarciami nic poważnego mu się nie stało. Odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich za prowadzenie motocykla bez uprawnień i badań technicznych oraz zasłonięcie tablicy rejestracyjnej i niezatrzymanie się do kontroli. Za to grozi mu poprawczak.

Tragiczny finał pościgu

O tym, jak tragiczny finał mogą mieć policyjne pościgi, przypomina zdarzenie z 2019 r. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zauważyli wyjeżdżający ze stacji paliw w Dobrym Mieście motocykl bez tablic rejestracyjnych. Jego kierowca zignorował sygnały świetlne oraz dźwiękowe radiowozu i ruszył do ucieczki. W pewnym momencie pościg przeniósł się na drogę szutrową. Przy prędkości ok. 100 km/h prowadzący auto policjant uderzył w tylne koło motoru, wskutek czego prowadzący go mężczyzna wpadł pod radiowóz. W następstwie odniesionych w ten sposób obrażeń wewnętrznych, motocyklista zmarł.