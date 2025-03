Poszli "haratać w gałę". Wrócili do domu radiowozem. Rodzice odchodzili od zmysłów

Coraz więcej wilków na Warmii i Mazurach. Eksperci zachęcają do filmowania i robienia zdjęć

Policja w Olsztynie szukała zaginionych chłopców

We wtorek (18 marca) około godz. 18:30 do oficera dyżurnego KMP w Olsztynie zadzwonili zaniepokojeni rodzice. Martwili się, że ich synowie wyszli z domu kilka godzin temu pograć w piłkę i pobawić się na placu zabaw. Nie wrócili o omówionej godzinie do domu, więc rodzina zaczęła szukać ich na własną rękę. Poszukiwania nie przyniosły rezultatów, więc potrzebna była pomoc policji.

- Po ustaleniu rysopisów chłopców funkcjonariusze rozpoczęli przeszukiwanie okolicy. Sprawdzili boiska, place zabaw i inne miejsca, gdzie mogły przebywać dzieci. Po krótkim czasie zauważyli dwóch chłopców odpowiadających rysopisom przekazanym przez rodziców - relacjonuje kom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

12-latek i jego 9-letni brat byli cali i zdrowi. Strzelanie goli i dryblowanie mocno ich pochłonęło. Do tego stopnia, że zabawa na boisko „trochę się przedłużyła", a chłopcy stracili rachubę czasu. Zmęczeni, ale w dobrych humorach wróciły do domu pod opiekę bliskich.

Co zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci?

Ta historia miała szczęśliwy finał. Policjanci przypominają jednak, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci. Warto rozmawiać z dziećmi i tłumaczyć im konsekwencje podobnego zachowania. Mundurowi apelują do rodziców, aby:

ustalali z dziećmi dokładny czas powrotu i uczulali je na jego przestrzeganie,

wyjaśniali, dlaczego należy informować opiekunów o zmianie planów,

zapewnili dzieciom środki łączności, np. telefon lub zegarek z gps,

rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpiecznego poruszania się po okolicy i ewentualnych zagrożeniach.

Każde zgłoszenie dotyczące zaginięcia dziecka jest traktowane przez policjantów priorytetowo. Szybkie działania zwiększają szansę na szybkie odnalezienie osób zaginionych i ich bezpieczny powrót do domu.

Źródło: KMP Olsztyn