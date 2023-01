Wypadek brzy budowie linii tramwajowej w Olsztynie. Pracownik miał sporo szczęścia

Do wypadku doszło w piątek (27 stycznia) po godz. 12. Na budowie linii tramwajowej przy ul. Wyszyńskiego w Olsztynie. Betonowy element konstrukcyjny o długości 12 metrów upadł na 42-letniego mężczyznę, pracownika. Strażacy poinformowali PAP, że był to na tyle duży i ciężki element, że aby wydobyć poszkodowanego mężczyznę strażacy m.in. podkopali się pod tym elementem. - Mężczyzna miał przygniecioną nogę, wydobyliśmy go i przekazaliśmy zespołowi ratownictwa medycznego - poinformował PAP dyżurny straży pożarnej w Olsztynie. 42-latek i tak miał dużo szczęścia, ponieważ gdyby płyta spadła na jego głowę, doszłoby do tragedii.

Na miejscu wypadku pracowali też policjanci, a o zdarzeniu poinformowano również inspekcję pracy. - Trwa ustalanie wszelkich okoliczności zdarzenia - przekazała Paulina Żur z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Sonda Uważasz, że w zakładach pracy przestrzega się BHP? TAK NIE NIE WIEM