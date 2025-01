Akcja trwała ponad 6 godzin

Pożar hali w Iławie. W akcji prawie 70 strażaków. Straty liczone w milionach

W Iławie (woj. warmińsko-mazurskie). doszło do pożaru hali magazynowej, w której przechowywane są łodzie. Z przylegającego do hali domu ewakuowały się cztery osoby. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W akcji trwającej ponad 6 godzin brało udział prawie 70 strażaków. Wstępne straty to kilka milionów złotych.