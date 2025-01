i Autor: Pixabay Zdj. ilustracyjne.

Dramatyczny poranek na Mazurach

Pożar w bloku. Matka z dzieckiem w potrzasku. Potrzebny był podnośnik, aby ich ewakuować

Niebezpieczny poranek w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie). We wtorek (7 stycznia) w budynku wielorodzinnym doszło do pożaru. Strażacy oficjalnie nie potwierdzają, co było przyczyną zdarzenia. Prawdopodobnie mógł być to wybuch gazu. Ewakuowanych zostało 18 osób, jedna z nich została poszkodowana.