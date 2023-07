Maluch wymknął się ze żłobka! Szedł sam boso przez most!

Pożar kampera w Ełku. Nie żyją dwie osoby

W poniedziałek (17 lipca) przed godz. 8 przy ul. Pięknej w Ełku doszło do pożaru kampera. Interweniujący strażacy dokonali makabrycznego odkrycia. W środku były dwie osoby. Informację przekazał st. kpt. Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.

Informacje potwierdza ełcka policja. - Osoby te nocowały w camperze na parkingu przed blokiem przy ulicy Pięknej. Potwierdzamy tożsamość. Mamy przypuszczenia, że to mieszkańcy województwa dolnośląskiego - podała PAP mł. asp. Agata Kulikowska de Nałęcz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Najprawdopodobniej ofiary to 29-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Jak podają służby, para z Dolnego Śląska spędzała czas z dwojgiem dzieci. Są one pod opieką sąsiadów. Nie ucierpiały w pożarze, ponieważ nocowały w innym miejscu. Ustalane są okoliczności i przyczyny tragicznego pożaru.

Sonda Czy wiesz jak się zachować w przypadku pożaru? Tak Nie