Prezydent Olsztyna ostro o cenach paliwa. "Dlaczego byliśmy łupieni?"

We wtorek (3 stycznia) odbył się spotkanie prasowe m.in. z udziałem prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Zdaniem urzędników z ratusza, "mimo 15-procentowego wzrostu stawki VAT, ceny paliw pozostały na niezmienionym poziomie". Eksperci i samorządowcy mają wątpliwości, czy ubiegłoroczna wysokość marży była uzasadniona rynkowo. Miało to przełożenie na koszta wielu usług, a także na wysokość inflacji. - Wielu z nas nasuwają się pytania, dlaczego byliśmy łupieni przez nasz narodowy koncern - mówił prezydent Olsztyna. - Jako samorząd musieliśmy podejmować decyzje o zwiększeniu finansowania wielu usług, a co za tym idzie niezbędne okazywały się podwyżki. Wszystko wskazuje na to, że takiej konieczności mogłoby nie być - dodał Piotr Grzymowicz.

Ile paliwa zużywa MPK w Olsztynie?

Władze Olsztyna jako przykład wskazują wzrost cen za usługi transportowe. W ciągu roku została podniesiona cena jednorazowego biletu z 3,4 zł do 4 zł. W górę poszły także bilety okresowe. Ponad 70 proc. tras obsługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, które w paliwo zaopatruje Lotos. - W naszej ocenie ceny na paliwo były nieuczciwie zawyżane. Tylko za grudzień różnica wynosi 270 tys. zł netto na naszą niekorzyść. Przeliczając to na cały rok daje nam to kwotę niemal trzech milionów złotych - mówi prezes MPK Jerzy Roman. Według danych zużycie paliwa przez MPK w grudniu 2022 roku wyniosło 273 509 litrów. Natomiast w całym roku - 3 050 620 litrów.

- Zawsze jednymi z najtrudniejszych decyzji są te dotyczące podwyżek - mówi przewodniczący Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta prof. Mirosław Gornowicz. - Za każdym razem byliśmy ostro atakowani przez opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość. A teraz okazuje się, że prawdopodobnie te podwyżki byłyby niepotrzebne, gdyby nie sprawa zawyżania cen paliw.

