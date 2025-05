Przymrozki zniszczyły uprawy. Zrozpaczeni rolnicy i sadownicy liczą straty

Jan Dziadkiewicz, który pod Olsztynem prowadzi gospodarstwo ogrodniczo-szkółkarskie, powiedział PAP, że minionej nocy przemarzły wszystkie kwiaty i zawiązki na śliwach i jabłoniach.

- Dna kielichów kwiatowych są czarne, pręciki kwiatów zmrożone, zawiązki owoców zmrożone. Myślę, że w tym roku nie będę miał żadnych plonów z tych drzew, może symboliczne kilka owoców na szczytowych partiach drzew – mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową zrozpaczony sadownik. Dodał, że na winorośli od chłodu przemarzły nie tylko kwiaty, ale i liście, przemarzły też brzoskwinie.

Mróz nie oszczędził nikogo. "Ta noc była krytyczna"

- Ta noc była krytyczna, bo mróz utrzymywał się bardzo długo, już od godz. 23:00 temperatura była poniżej zera i tak to trwało do godzin porannych. Zanotowałem minus 3 stopnie - dodał Jan Dziadkiewicz.

Na działdowszczyźnie minionej nocy temperatura spadła do minus 5 stopni. To sprawiło, że przemarzł znajdujący się w szczytowej fazie kwitnienia rzepak, który w regionie stanowi znaczną część upraw.

Rolnicy załamani. "Pewnie trzeba się będzie kredytować"

- Kwiaty odpadają, łuszczyny, które się wykształciły, są w takim stanie, że na dniach też odpadną. Niektórzy rolnicy już wyjechali w pola i likwidują te przemarznięte uprawy, by w ich miejsce posiać jak najszybciej nowe, np. kukurydzę i grykę – powiedział na łamach PAP rolnik i przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Łukasz Pergoł.

Na działdowszczyźnie wymarzły ozime uprawy pszenicy, kukurydza, buraki. Pergoł przyznał, że plony będą znacznie obniżone, a z niektórych upraw nie będzie ich wcale.

- To nasze ryzyko zawodowe, ale ludzie są rozgoryczeni, nie ma co kryć. Pewnie trzeba się będzie kredytować, by ten rok przetrwać. Ci, którzy mieli ubezpieczone uprawy zgłaszają się już do firm ubezpieczeniowych - dodał Łukasz Pergoł.

Jan Dziadkiewicz przyznał, że tak dotkliwych i długich przymrozków nie było w regionie od kilku lat. „

- Zarobku nie będzie z sadu, ale będą wydatki, bo drzewa nadal trzeba pielęgnować, by za rok mogły być w dobrej kondycji – wyjaśnił sadownik.

Przymrozki w województwie warmińsko-mazurskim wystąpiły już dwie noce z rzędu, ale w kolejnych dniach nadal są prognozowane. Sytuacja rolników jest dramatyczna.

